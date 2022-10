F1, George Russell: “se for preciso um trator em pista, bandeira vermelha” | AutoSport

George Russell, que é diretor da ‘Grand Prix Drivers’ Association’ (GPDA), realçou que não é aceitável existirem veículos de recuperação em pista mesmo em condições de corrida sob Safety Car, como aconteceu no Grande Prémio do Japão, antes da corrida ser suspensa com bandeiras vermelhas.

Russell argumentou que no caso de Suzuka, em que Pierre Gasly foi o principal protagonista do episódio, passaram outros 17 pilotos pelo trator e com o spray causado pela pista molhada, pouco conseguiam ver à sua frente. Para além que numa tentativa de escapar ao spray levantado pelos carros à frente, alguém poderia desviar-se da trajetória e embater no veículo.

O piloto da Mercedes confirmou ainda que tinha existido uma pequena conversa sobre este tema depois de Singapura e que foi pedido para que não voltasse a acontecer. “Falámos um pouco sobre o assunto no briefing de pilotos esta semana porque houve um trator em pista em Singapura com o acidente do [Yuki] Tsunoda em Safety Car. Foi no ponto em que estávamos a mudar para pneus slicks e expressamos a nossa opinião de que não queremos ver isso a acontecer”. disse Russell. “Uma semana depois, e dadas as circunstâncias e a história, foi bastante dececionante. Claro que todos nós vamos agora falar com a FIA. Na nossa opinião, é bastante simples. Sem tratores em pista, e se precisar de um trator em pista, bandeira vermelha”.

O piloto da Mercedes referiu ainda que na sua opinião não se trata de suspender a corrida caso seja necessário a entrada de uma grua ou outro veículo de recuperação apenas em corridas com chuva, mas em todos os casos em qualquer condição que se encontre a pista.