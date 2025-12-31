F1, George Russell: “Quero lutar pelo título, mas sei que devo ser paciente”

George Russell lançou um aviso aos seus rivais para a época de 2026, traçando um paralelo entre o seu percurso na Mercedes e os primeiros anos de Michael Schumacher na Ferrari. Após uma temporada de 2025 competitiva, em que conquistou duas vitórias e terminou em quarto lugar no Mundial de Pilotos, o britânico acredita estar pronto para disputar o título quando entrarem em vigor os novos regulamentos técnicos da Fórmula 1.

A Mercedes surge como uma das equipas mais bem posicionadas para a nova era, graças a um trabalho que explorou uma zona cinzenta no regulamento relativa às taxas de compressão do motor. Com o W16 a mostrar progressos e a equipa a recuperar forma, Russell sente que dispõe agora da base necessária para lutar por vitórias regulares.

O piloto defende que a evolução da Mercedes segue um caminho semelhante ao da Ferrari no final da década de 1990, quando Schumacher construiu gradualmente a estrutura que o levaria ao domínio da Fórmula 1 nos anos seguintes. Assim, Russell vê na paciência e na consistência o caminho para alcançar o mesmo sucesso.

“Sei perfeitamente que posso competir com os melhores”, afirmou Russell. “O Max é, neste momento, o padrão de referência. É com ele que quero medir‑me, e creio que é o único piloto com quem todos gostariam de ser colegas de equipa para testar a sua verdadeira competitividade.”

“Lembro‑me sempre de Schumacher na Ferrari — precisou de cinco anos até conquistar o primeiro título. As pessoas recordam‑se apenas dos anos de glória, mas esquecem‑se de 1996 e 1997, que não foram fracassos, apenas etapas sem títulos. Terminar em segundo ou em vigésimo, para mim, é quase o mesmo — não estás a ganhar. Essa foi uma grande aprendizagem desde os tempos da Williams.”

“Foi frustrante estar no fundo da grelha todas as semanas, e agora, mesmo sem lutar pelo campeonato, a sensação é parecida. Ou estás a lutar pelo título, ou não estás, e ninguém quer lutar por um segundo lugar. Estou pronto para essa luta, mas sei que tenho de ser paciente.”