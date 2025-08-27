F1: George Russell quer seguir o exemplo de Novak Djokovic… Fernando Alonso e Michael Schumacher

George Russell ainda tem uma longa carreira pela frente mas já pensa em formas de a tornar o mais longa possíve. O piloto da Mercedes, de 27 anos, revelou no podcast UNTAPPED que uma conversa com o tenista sérvio o inspirou a valorizar o trabalho físico desde cedo para garantir longevidade ao mais alto nível.

Russell destacou que Novak Djokovic, hoje com 38 anos, continua a competir no topo graças ao rigor que manteve na sua preparação durante a juventude. O britânico quer aplicar a mesma filosofia, inspirado também em exemplos de Fernando Alonso e Michael Schumacher, para manter-se competitivo até conquistar o tão desejado título mundial.

“Ele disse-me que, quando tinha 20 e poucos anos, achava que podia facilmente faltar um dia no ginásio ou um dia aqui, outro ali, e que isso não o afetaria. Mas ele não faltou, e agora está muito grato por isso, porque acredita que o trabalho que fez durante esses anos permite que ele continue a jogar em alto nível mesmo com mais de 30 anos”.

“A Fórmula 1 não é tão brutal para o corpo como, digamos, o ténis – é diferente, porque não há um grande impacto constante nas pernas –, mas quero estar aqui até bem depois dos 40 anos e, quando vejo o que [Fernando] Alonso está a fazer, isso inspira-me a acreditar que posso fazer o mesmo”, disse Russell.

Russell olha para o exemplo de grandes pilotos para se manter o mais motivado possível e lembrou o exemplo de Schumacher, também ele muito cuidadoso com o seu físico, que se manteve competitivo até bem para lá dos 30. Um exemplo de preparação mas também de determinação e paciência:

“Pensamos em Schumacher e na Ferrari como sinónimo de domínio, mas o seu primeiro campeonato com a Ferrari foi aos 30 anos, o que é bastante interessante”, disse Russell. “É isso que tenho de dizer a mim mesmo para me manter motivado! E dizer a mim mesmo que isso vai acontecer em algum momento. Não temos o carro mais rápido hoje, mas pode ser no próximo ano, pode ser daqui a cinco anos, pode ser daqui a quatro anos, pode ser daqui a 10 anos. Mas o meu sonho é ser campeão mundial e trabalho todos os dias para garantir que estou pronto, porque simplesmente não sei quando esse momento chegará.”