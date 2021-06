F1: George Russell quer resolver futuro | AutoSport

Lewis Hamilton afirmou recentemente que pretende resolver a sua situação contratual o mais cedo possível, pelo menos até à paragem do Verão. Resolvendo a situação de Hamilton, a questão do contrato de George Russell em princípio ficará também resolvido, pelo menos é essa a esperança do jovem piloto da Williams, com ligação contratual à Mercedes.

“Penso, naturalmente, que todos nós queremos algo decidido de qualquer maneira até às férias de Verão, na verdade. Penso que é no melhor interesse de todos. Mas, para ser honesto, não estou realmente a insistir no assunto com ninguém – com a Mercedes, com a Williams. Porque estou puramente concentrado no meu trabalho na equipa.”

Mesmo sem pressionar ninguém, o britânico diz que a escolha cabe à Mercedes e que sabe que a equipa liderada por Toto Wolff só quer o melhor para ele e se não for para pilotar pelos germânicos, a equipa saberá onde colocá-lo para o seu melhor desenvolvimento. No entanto, Russell diz-se pronto para lutar por vitórias.

“Mas sinto que estou pronto para lutar por campeonatos mundiais e lutar por vitórias. Sinto-me pronto neste momento para o poder fazer, quanto mais com mais um ano até ao final desta época. Portanto, onde quer que me encontre no próximo ano, quero estar num carro que me dê a oportunidade de ganhar corridas. Porque não lutei toda a minha carreira para chegar à F1 para estar a lutar pela 15º e 16º. Lutei toda a minha carreira para chegar aqui e para ganhar. E é isso que estou mais concentrado do que nunca em fazer”.