F1: George Russell publica mensagem de apoio a Alex Albon

Geroge Russell é amigo próximo de Alex Albon e a sua amizade tem sido clara ao longo da época. Russell já defendeu publicamente Albon a meio da época, numa fase em que os resultados não eram os melhores para o piloto da Red Bull e hoje, no dia em que se soube que Sérgio Pérez ficará com o lugar do tailandês, Russell fez questão de apoiar novamente Albon.

Numa mensagem curta nas redes sociais, o piloto da Williams colocou uma foto, com a legenda “Vais voltar, parceiro”.