F1: George Russell procura soluções fora da Williams

Geroge Russell poder ter de voltar a fazer as suas famosas apresentações em Power Point para resolver o seu futuro. O jovem piloto britânico poderá perder o lugar na Williams e tentar agora encontrar outras soluções.

Parecia que o lugar de Russell na Williams estava garantido, uma vez que tem o apoio da Mercedes e é claramente o melhor piloto da equipa, mas a saída de Sérgio Pérez da Racing Point obrigou o mexicano a procurar outras soluções e a hipótese Williams começa a ganhar cada vez mais força. A nova direção da equipa parece estar interessada no piloto mexicano quer pela sua qualidade, quer pelos patrocinadores que o acompanham.

Assim, Russell está a tentar outras possibilidades mas as hipóteses são curtas: A Haas anunciou que vai ter dois pilotos novos mas as suas ligações com a Ferrari implicam que a prioridade deva ser dada a jovens da academia italiana. Também a Aplha Tauri e a Red Bull estão ainda com vagas mas a Mercedes não deverá querer perder um jovem talento para um adversário direto. Mas como estamos em 2020, tudo pode acontecer, neste mercado louco que tem dado muitas surpresas.