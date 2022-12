F1: George Russell procura ainda melhor equilíbrio na Mercedes | AutoSport

George Russell enfrentou este ano, pela primeira vez, as exigências de ser piloto de uma equipa de topo. E numa estrutura como a Mercedes, a pressão fora de pista é tão grande quanto a pressão dentro dela. E foi esse um dos aspetos que mais exigiu de Russell.

O piloto britânico teve de fazer muito trabalho de marketing e cumprir muitas obrigações com os media, o que lhe roubou muito tempo. Esse é um dos aspetos que pretende ver aprimorado em 2023:

“Por cada dia de marketing, é um dia a menos no ginásio, ou de treino, ou de repouso e recuperação para estar melhor para a próxima corrida. Isso tem sido exigente para mim. Preciso de compreender como vou lidar melhor com tudo isto, porque com certeza, por vezes este ano, não lidei muito bem com isso. São à volta de 60 dias perdidos. E sem contar com voos, noites de hotel, sozinho. Faz parte de ser piloto de Mercedes, mas isso foi um choque.”

“Eu sabia que ia ser difícil a esse respeito e quando olho para o calendário, é uma grande parte dele. No final do dia estou aqui, sou piloto, e é isso que quero fazer. Com certeza, há provavelmente um melhor equilíbrio a ser alcançado, não podemos correr sem os nossos patrocinadores, e eles são parte importante do sucesso. Portanto, como disse, basta encontrar esse equilíbrio certo e aprender com a experiência que talvez seja melhor não ir aos eventos antes desta determinada corrida porque vai ser mais exigente. Ter eventos, certificando-se de que são logisticamente convenientes, para que não nos drenem tanto, porque sabemos que as últimas 15 voltas no Brasil, [após ter corrido em Austin e México, ter feito a apresentação do GP de Las Vegas e ter trabalhado no simulador no Reino Unido], a pressão, a intensidade da corrida, são mental e fisicamente fatigante.”

“Estava ofegante – adoraria saber que o meu ritmo cardíaco era, mas tenho a certeza que foi bem mais de 180 bpm durante os últimos 15/20 minutos, só que sem parar, é como se estivesses a correr. Por isso, há alturas como esta em que se deseja ter feito um pouco mais no ginásio e ter estado um pouco mais em forma. Mas não importa quão em forma estás, vai ser sempre difícil”.