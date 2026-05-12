F1: George Russell pressionado, precisa de resposta imediata

Ninguém esperava que fosse assim tão depressa. Kimi Antonelli chegou à Mercedes em 2026 para aprender, crescer e, um dia, lutar pelo título. Com três triunfos consecutivos e a liderança do campeonato, o italiano de 19 anos inverteu a hierarquia esperada e colocou George Russell numa posição que o experiente piloto britânico nunca antecipou: a de perseguidor dentro da sua própria equipa.

Após quatro corridas, Antonelli lidera o campeonato de F1 com 100 pontos, mais 20 que Russell, com o italiano a completar uma série de três triunfos consecutivos. Poucos esperariam que este fosse o cenário à quarta jornada.

Mercedes no topo, luta interna anunciada

O ano começou com a Mercedes a assumir a posição de clara favorita, com as suspeitas dos testes de pré-temporada a confirmarem-se. Os Flechas de Prata voltaram a construir o melhor carro e a melhor unidade motriz, facto confirmado pelas estatísticas até agora: quatro triunfos Mercedes, nove pódios para equipas com unidades motrizes germânicas.

Assim, era lógico pensar que um dos pilotos Mercedes iria estar, nesta fase, com vantagem. George Russell venceu a primeira corrida e a ordem lógica impunha-se: o piloto mais experiente ganhava vantagem e o jovem talento, apesar de alguns erros, conseguia pontos importantes. O GP da China trouxe a primeira vitória de Kimi Antonelli na F1, o que, para todos os efeitos, era expectável, dada a qualidade e o talento do jovem, aliada à qualidade do motor Mercedes e do monolugar.

A surpresa surgiu no GP do Japão, com o segundo triunfo consecutivo, com o azar a bater à porta de Russell. E nem a pausa de cinco semanas motivada pelo conflito no Médio Oriente (que levou ao cancelamento das rondas do Bahrein e da Arábia Saudita) tirou o jovem italiano do rumo das vitórias, com o regresso à competição em Miami a dar o terceiro triunfo consecutivo. Antonelli é o mais jovem líder do campeonato de Fórmula 1 de sempre, ultrapassando o recorde de Lewis Hamilton de 2007 por quase três anos.

Foto: Philippe Nanchino/ MPS Agency.

Pressão para Russell

Russell vive momentos de pressão inesperada. Depois de três anos a ganhar experiência na Williams, à espera de um lugar na Mercedes, chegou finalmente às Flechas de Prata em 2022, para fazer dupla com Lewis Hamilton, e desde cedo começou a ganhar o seu espaço. Apesar de alguns erros comprometedores, revelou capacidade para se tornar num elemento-chave da equipa. Em 2025, quando Lewis Hamilton trocou a Mercedes pela Ferrari, Russell não desiludiu e tornou-se a referência da equipa e o claro n.º 1, assumindo o papel que sempre sonhou sem desapontar. Só faltava o carro para lutar pelo título, que chegou em 2026. Mas em 2026 também chegou outro desafio… Antonelli.

Momento decisivo já na quinta jornada?

David Croft, comentador da Sky Sports F1, foi direto ao ponto depois de Miami: o Grande Prémio do Canadá em Montreal será um fim de semana decisivo para o britânico. “Se o George não vencer o Kimi, com as atualizações que a Mercedes traz, numa pista que ele considera uma das suas melhores, então os sinais de alarme começam mesmo a soar”, afirmou Croft.

O ex-piloto de F1 Ralf Schumacher foi mais longe, considerando que a hierarquia dentro da Mercedes se está a reconfigurar rapidamente em favor de Antonelli. Na sua perspetiva, Wolff encontrou o seu piloto número um ideal para lutar pelo título, com Russell a assumir um papel secundário de marcador de pontos.

“Tenho de ser completamente honesto, Kimi Antonelli superou completamente George Russell em Miami. É assim que é. As diferenças foram enormes, também em termos de tempos por volta.”

“Para Toto Wolff, a situação é perfeita porque agora tem o seu piloto número 1. O seu número 1, que pode lutar pelo Campeonato do Mundo, e Russell, que pode marcar pontos. É assim que as coisas parecem neste momento.”

“E agora algo mais irá acontecer dentro da equipa, vão ouvir cada vez mais o Antonelli. Além disso, ele tem obviamente uma enorme influência em tudo com o seu engenheiro de corrida [Peter Bonnington]. Será interessante para Russell ver se consegue inverter a situação. Acho que vai ser difícil para ele.”

“Russell é um excelente piloto de F1 e, com a sua experiência, tem boas hipóteses de lutar pelo campeonato. No entanto, nota-se que as coisas não estão a correr tão bem como costumavam e ele está a questionar-se a si próprio. O seu companheiro de equipa é atualmente mais rápido e ele próprio parece tenso. A situação faz-me lembrar o Oscar Piastri no ano passado.”

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Gestão de expetativas

O piloto britânico mantém uma postura publicamente serena, mas determinada. Após o GP de Miami, afirmou: “Claramente ele está numa excelente posição e o ímpeto está do seu lado. Mas tenho experiência suficiente em campeonatos que ganhei para saber como tudo muda ao longo da época.”

O britânico reconheceu que Miami nunca foi uma pista que realmente gostasse, num fim de semana em que a execução do piloto não foi certamente a melhor. Defendeu ainda que nas três primeiras rondas tinha tido ritmo para vencer, com a Austrália e o Sprint da China como exemplos, e que o Japão foi comprometido pelo safety car.

Sim, Russell está pressionado e alguns comentários que vai fazendo denotam claramente um desconforto que se torna crescente à medida que vê outras equipas aproximarem-se. O desperdício de pontos nesta fase poderá custar caro no final. Mas Russell tem 156 GPs feitos. Antonelli tem 28. Se o talento é importante para chegar ao topo, a experiência é fundamental para lá permanecer. E talvez por isso Russell esteja pressionado, mas ainda não muito preocupado.

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Experiência vs Juventude

Helmut Marko, ex-diretor do programa júnior da Red Bull, antecipou exatamente este cenário: “A questão é se consegue manter esse ritmo e desempenho ao longo da época. Russell é certamente o mais experiente, mas vai ser emocionante dentro da equipa, porque o campeonato será decidido entre os dois pilotos da Mercedes.” O austríaco lembrou que em 2025 Antonelli sofreu uma forte quebra de rendimento nas rondas europeias, apenas três pontos em nove corridas depois da pausa de verão, o que poderá ser um sinal relevante para o que aí vem.

Gestão interna

A questão da gestão interna poderá também ter peso. Toto Wolff revelou que, antes da primeira corrida na Austrália, convocou Russell e Antonelli para uma reunião privada e deixou a mensagem inequívoca: a prioridade da equipa é o Campeonato de Construtores, acima de qualquer rivalidade individual.

O chefe da Mercedes foi ainda mais explícito em declarações posteriores, ao avisar que “preferiria ter um carro a menos a correr do que permitir que um piloto colocasse os seus interesses acima da equipa”, uma referência clara aos fantasmas da rivalidade Hamilton-Rosberg. Wolff está, contudo, confiante de que tanto Russell como Antonelli, tendo crescido no programa júnior da Mercedes, partilham os valores da equipa e não permitirão que a situação se deteriore.

Mas uma luta pelo título muda muito. A McLaren sentiu isso no ano passado. A relação entre Lando Norris e Oscar Piastri foi sempre boa, mas teve momentos de tensão a meio da temporada, nem sempre fáceis de gerir.

E há a questão contratual. Antonelli é o protegido de Wolff, algo claro para todos, até para Russell, que também esteve sob a sua asa durante muito tempo. Por isso é o projeto a longo prazo de Wolff. Mas a hipótese Verstappen poderá começar a pressionar Russell. O namoro entre Wolff e Verstappen aconteceu em 2025 e a renovação do contrato de Russell tardou. O inglês terá a noção de que, se Verstappen se fartar da Red Bull, poderá ser preterido para dar lugar ao neerlandês, que já tem uma ótima relação com Antonelli.

Há muito a pesar sobre os ombros de Russell: a expetativa, a oportunidade de finalmente lutar pelo título, o facto de estar a ser ultrapassado por um jovem piloto, o seu futuro na F1. O #63 precisa de um bom resultado urgentemente, pois mais um fim de semana como o de Miami levará a uma espiral difícil de contrariar.

Fotos: Mercedes, MPSA