F1: George Russell preocupado com peso dos monolugares | AutoSport

O peso da geração de monolugares da Fórmula 1 que se estreou na época passada foi tema de debate, por ter sido aumentado o peso mínimo muito perto de se iniciar a competição depois de se perceber que a maioria das equipas ultrapassavam (e muito, em alguns casos) o peso dos seus carros anteriormente definido e porque o esforço de desenvolvimento durante a época, foi em grande parte, na tentativa de baixar o valor do início da temporada. O pretendido é começar 2023 com pesos dos carros mais baixos do que na temporada passada, até porque as equipas já aprenderam muito sobre o funcionamento dos monolugares com as alterações do regulamento técnico, mas é inegável que são continuarão mais pesados do que a geração anterior. Há quem fique preocupado com o peso e a falta de segurança que pode provocar se continuar a aumentar nas próximas épocas. George Russell avisou que isso pode levar a acidentes cada vez mais perigosos e que colocam em risco os pilotos.

Considerando que as alterações regulamentares trouxeram muitas coisas boas para a Fórmula 1, Russell chama a atenção para “a maior questão é o peso. O peso é extraordinário e neste momento, o desempenho a baixa velocidade não é bom”. O piloto britânico da Mercedes deixou claro que a Fórmula 1 tenta “tornar estes carros cada vez mais seguros, mas obviamente, quanto mais pesados quando temos um acidente, é como bater com um autocarro em comparação com um Smart. Vai ser um impacto maior se for à mesma velocidade com um carro que pesa 800 ou mais de 900 kg no início de uma corrida, em comparação com um de há 15 anos atrás, quando pesavam 650 kg”.

Russell diz ter a “certeza de que há análises em curso sobre a obtenção desse equilíbrio certo”, mas se os continuarem a aumentar o peso dos monolugares “na verdade, não se torna mais seguro”.