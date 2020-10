F1, George Russell: “Portimão pode trazer surpresas”

George Russell acredita que o GP de Portugal pode trazer surpresas. As equipas não têm dados da pista portuguesa e como tal entram em território desconhecido e o inesperado pode acontecer.

“Estou realmente ansioso pela corrida de Portugal, pois é um novo circuito no calendário deste ano”, disse ele ao site da Williams. “É uma pista muito boa e eu não corro lá desde 2015. É muito ondulada e com muito caráter, que é o que todos os pilotos gostam. Será um desafio para todas as equipas sem dados anteriores para confiar, o que provavelmente irá trazer surpresas. ”

A meteorologia poderá também ser um fator a ter em conta, pois se a chuva continuar a cair sobre o território nacional, irá certamente complicar a tarefa das equipas na recolha de dados. E se a corrida for com piso molhado, podemos realmente ter muitas surpresas.