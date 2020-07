F1, George Russell: ” Podemos ficar relativamente satisfeitos”

Mais um excelente sábado para George Russell, que não conseguiu manter o nível no domingo. Apesar das dificuldades, o piloto salienta as evoluções da Williams.

Os resultados na qualificação têm sido muito melhores que o ritmo de corrida apresentado pela Williams e o GP da Hungria foi mais uma prova disso. Apesar do fraco andamento no domingo, Russell prefere ver os aspetos positivos:

“Antes de mais, começamos mal no molhado e foi muito complicado”, disse o piloto britânico. “Acho que todos no interior da pista tiveram dificuldades por qualquer motivo. A partir de então, o nosso ritmo de corrida foi muito mau e precisamos entender o que está a acontecer.”

Russell explicou: “No ano passado foi o contrário, nosso ritmo de corrida foi melhor do que o da qualificação. Agora, somos rápidos no sábado e sofremos muito no domingo. ”

“Se olharmos para tudo e vermos os passos que fizemos, especialmente aos sábados, devemos ficar relativamente satisfeitos”, disse ele. “Há muitos pontos positivos, só precisamos retificar os negativos e melhorar o ritmo do carro.”