F1: George Russell pessimista, apesar das atualizações

George Russell admitiu que é improvável que a Mercedes volte ao topo da Fórmula 1 em 2025, apesar das próximas atualizações do carro. A equipa está atualmente envolvida numa disputa acirrada com a Ferrari pelo segundo lugar no Campeonato de Construtores, mas continua muito atrás da dominante McLaren.

Russell, que conquistou a única vitória da Mercedes na temporada no Canadá, reconheceu que a equipa não tem ritmo para desafiar consistentemente a McLaren, que recentemente garantiu vitórias importantes na Áustria e na Grã-Bretanha. Ele também defendeu a sua aposta estratégica em Silverstone, apesar de ter perdido um potencial pódio.

One week until we’re back on track 🙏 pic.twitter.com/RsX53SmWH8 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 18, 2025

“Queremos voltar ao topo, mas não será este ano”

“É uma daquelas situações”, disse ele à Sky Sports F1. “Se tiveres ritmo no carro, podes jogar pelo seguro e não importa o que faças, vais acabar por ficar em primeiro lugar. Se não tiveres, a disputa entre os outros é muito acirrada. Agora, se quiseres um bom resultado, tens de ser um pouco corajoso. E é tão corajoso ficar na pista e não entrar nos boxes quanto entrar nos boxes. Eles são a equipa dominante. Estamos a fazer tudo o que podemos para colocar a equipa de volta no topo, mas não vai ser este ano.»

A Mercedes planeia introduzir melhorias de desempenho nos Grandes Prémios da Bélgica e da Hungria antes das férias de verão, com o objetivo de melhorar os resultados após desempenhos dececionantes na Áustria e em Silverstone. No entanto, tanto Russell como a equipa reconhecem que a sua verdadeira chance de voltar à disputa pelo campeonato provavelmente está além de 2025, com grandes mudanças regulamentares previstas para 2026.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA