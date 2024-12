F1: George Russell pede clareza ao Presidente da FIA

George Russell instou o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, a clarificar os seus objetivos para o organismo dirigente, num contexto de tensão crescente entre a FIA e os pilotos de Fórmula 1. O atrito decorre dos esforços de Ben Sulayem para aplicar regulamentos mais rigorosos, incluindo a limitação dos palavrões dos pilotos para evitar incitar o abuso dos fãs e a controversa proibição de joias introduzida em 2022.

Os pilotos da Grand Prix Drivers’ Association (GPDA) pediram publicamente para serem tratados como “adultos” numa carta dirigida a Ben Sulayem. No entanto, Ben Sulayem rejeitou o pedido, afirmando que “não lhes diz respeito” a forma como a FIA é gerida.

Russell, refletindo sobre a situação durante a final da época de 2024 em Abu Dhabi, expressou a sua preocupação com as mudanças de governação em curso, particularmente a decisão de dar a supervisão da conformidade diretamente a Ben Sulayem e ao presidente do senado da FIA. Questionou as mudanças frequentes e pediu transparência em relação aos objetivos da FIA para compreender melhor a perspetiva do presidente e a orientação do organismo dirigente.

“Não sei realmente o que se passa na cabeça dele, mas, como dissemos da última vez que falámos sobre isto, eu disse: ‘O que é que se segue? Qual vai ser a próxima coisa?’. Não estava à espera que fosse algo que, duas semanas depois, parece bastante sério” disse Russell sobre mudança na FIA que entregou as questões de conformidade diretamente a Ben Sulayem e ao presidente do seu senado, o que foi posteriormente aprovado na assembleia geral da FIA deste mês.

“Não sei realmente o que significa toda esta mudança de governação”, acrescentou Russell citado pelo Motorsport.com. “Nem sequer sei exatamente o que é, mas parece ser uma coisa muito importante. Penso que seria ótimo para todos nós compreendermos qual é a meta e o objetivo da FIA. E penso que seria ótimo para nós compreendermos, se o Presidente nos pudesse dizer qual é o seu objetivo com a FIA e talvez o pudéssemos ver da sua perspetiva. E talvez assim tenhamos uma melhor compreensão.”

