F1: George Russell pede carro com menos arrasto

A Williams deu passos positivos durante o inverno e, embora a competitividade esteja ainda longe do desejado, há já melhorias. George Russell quer mais.

Para o jovem britânico, que conseguiu pela primeira vez um lugar na Q2, no fim de semana passado, o carro tem de evoluir ainda mais para que a equipa tenha pelo menos algumas hipóteses de tentar lutar com equipas do meio da tabela:

“Acho que a Mercedes fez uma grande melhoria, alguns ganhos realmente bons em relação ano passado, com os modos de qualificação, o que definitivamente ajuda, em comparação com Haas e Alfa, que acho que deram um passo atrás, do lado da unidade motriz da Ferrari, “revelou Russell.

“Mas estamos com dificuldades quando estamos perto dos carros à nossa frente. O carro parece muito sensível do ponto de vista aerodinâmico. Quando estou no ar limpo, o carro dá boas sensações. Quando estou a dois ou três segundos de um carro é um problema. “

Sobre se isso prejudicará o objetivo da equipa de marcar pontos novamente nesta temporada, Russell acrescentou: “Marcamos pontos no domingo na corrida, mas como sabemos, a qualificação é fundamental em muitos desses circuitos. Acho que temos um carro relativamente rápido em condições limpas. Tivemos duas corridas na mesma pista, um circuito único, e ainda estamos a aprender o carro, obviamente.”

“No papel, eu diria que o carro pode adaptar-se bem na Hungria. um pouco melhor do que na Áustria, o que é positivo”, disse Russell.

“Ainda temos um carro com muito arrasto. A unidade motriz compensa isso numa única volta, mas acho que quando as coisas estão estáveis ​​numa corrida é quando perdemos mais. Na Hungria, o fator de arrasto e o lado da unidade motriz não fazem uma diferença tão grande. Espero que tenhamos um desempenho forte lá e é uma pista em que eu realmente gosto de pilotar. O Q2 tem que ser o objetivo”.