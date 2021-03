F1, George Russell: “para nós o mínimo, ficar na frente da Alfa Romeo e da Haas”

George Russell fez tudo o que podia para neste momento já contar com um triunfo na Fórmula 1. Aproveitou da melhor forma o facto de Lewis Hamilton ter ficado doente, e o que fez na segunda corrida do Bahrein com a Mercedes, só mostrou que 2021 será para si um ano desperdiçado na F1, pois dificilmente fará muito melhor que em 2020. Tem de continuar motivado e esperar pela oportunidade. Se o Williams melhorar um pouco este ano, é perfeitamente possível que espreite o 14º lugar do campeonato. Ainda é cedo para tirar todas as dúvidas quanto à ordem atual da grelha da F1, mas George Russell acredita que a Alfa Romeo pode surpreender. O piloto da Williams admitiu que ficou espantado com o ritmo da Alfa em pista: “Kimi parecia muito, muito rápido. Tenho de lhes dar crédito. É preciso de olhar mais profundamente para os dados, mas diria que neste momento eles parecem ser a equipa mais surpreendente. Não posso dizer honestamente onde penso que estamos em comparação, porque só saí com o carro durante uma hora e meia”.

George Russell estabelece como objetivo da Williams este ano derrotar a Haas e Alfa Romeo mas está consciente que o motor Ferrari pode dar ‘grande passo’ e isso pode afetar muito os seus planos. Depois da Williams não ter conseguido marcar um único ponto em 2020, e esteve bem perto de o conseguir: “Queremos estar na mesma posição que no ano passado [na frente da Haas e Alfa Romeo] no mínimo. Apreciamos e reconhecemos que o motor da Ferrari dará um grande passo em frente, o que é um pouco infeliz para nós, pelo que tivemos de fazer quase o dobro do trabalho durante o inverno. Mas esse é para nós o mínimo, ficar na frente da Alfa Romeo e da Haas, que eu penso ser um alvo realista” começou por dizer Russell, que o ano passado esteve muito perto de um pódio, ou mesmo vencer uma corrida, com a Mercedes, mas também de pontuar com a Williams: “Depois de cada corrida, sei se foi ou não um fim-de-semana de sucesso. Não importa se terminei em 14º no segundo segundo, ou apenas em 17º ou 18º. Eu sei se consegui tirar o máximo absoluto do carro ou não, por isso penso que um ano de sucesso é quando sabes que em 75% das corridas, ou mais, consegui tirar absolutamente tudo do carro. Obviamente que não se vai consegui-lo todos os fins-de-semana. Estou apenas a ser realista. Quero sair de cada fim-de-semana sabendo que não cometi erros estúpidos, continuando a melhorar como piloto, continuando a melhorar e a ajudar a equipa”.