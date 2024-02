F1, George Russell: “o W14 era difícil, se alargarmos a janela de funcionamento do W15, isso dar-nos-á confiança” | AutoSport

Atrás do volante do Mercedes W15 estarão novamente este ano Lewis Hamilton e George Russell. Para o inglês mais novo, depois de 59 Grandes Prémios com a Williams, já tem dois anos e 45 corridas com a Mercedes, preparando-se agora para a terceira época com a equipa, tendo ascendido à equipa precisamente depois do começo da queda competitiva desta: “Aprendemos e crescemos como equipa ao longo das duas últimas épocas”, começou por dizer George Russell: “Não tem sido fácil, mas acredito sinceramente que a viagem que fizemos nos vai tornar mais fortes a longo prazo. Toda a equipa tem trabalhado arduamente e esperamos ter dado um passo em frente com o W15”, continuou.

“Fizemos progressos em relação a algumas das características mais desagradáveis do W14 ao longo do ano passado. Mas ainda tínhamos uma janela de operação estreita e, quando estávamos fora dela, o carro era difícil de pilotar. Se conseguirmos continuar a alargar a janela de funcionamento do carro, isso dar-nos-á confiança enquanto pilotos e, a partir daí, será mais fácil encontrar tempo por volta”, acrescentou George Russell.

“A F1 é um desporto incrivelmente difícil. É muito difícil ganhar. E é por isso que o adoramos. Todas as mulheres e homens de Brackley e Brixworth estão tão concentrados em chegar ao topo. Continuamos com essa concentração e dedicação em 2024 e estou entusiasmado por ver onde isso nos leva”, concluiu George Russell.