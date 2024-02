F1, George Russell: “O Mercedes W15 não é a diva que foram os carros dos últimos dois anos” | AutoSport

George Russell entende que a Mercedes conseguiu resolver o “comportamento de Diva” dos últimos dois anos, dos seus carro, mas admite que a Red Bull é claramente a equipa favorita absoluta de 2024. O inglês expressou otimismo em relação aos progressos que a Mercedes parece ter feito durante o inverno, mas mostra-se cauteloso face ao que a Red Bull fez nos testes e entende que esta voltará a ser a equipa a bater no início da temporada de 2024.

Após seus primeiros dias oficiais ao volante durante os testes de pré-temporada no Bahrein, Russell e Lewis Hamilton disseram que o W15 é “melhor” de pilotar do que seu antecessor. Russell chegou a marcar o segundo tempo mais rápido no terceiro dia de testes.

Na conferência de imprensa durante os testes, Russell expandiu seus comentários iniciais, dizendo: “Foi ótimo estar de volta ao carro, pilotando o W15 pela primeira vez, e parece um passo na direção certa.”

“Mas não podemos negar que nossos concorrentes também fizeram um excelente trabalho. Sabemos que tínhamos uma montanha para escalar com o desempenho da Red Bull no ano passado. Superar essa lacuna seria um grande desafio para qualquer um, mas o carro está definitivamente agradável de pilotar.”

“Em última análise, tudo se resume aos tempos de volta. Ainda não vimos realmente se todos se estão a esconder, mas a Red Bull parece ter feito um ótimo trabalho novamente e eles são, sem dúvida, os favoritos… 100%.” E acrescentou: “É como se espera da Red Bull, eles estão num grande momento, começaram esta nova era com o pé direito e desde então têm estado sólidos. São definitivamente os favoritos, estão um passo à frente de todos aqui no Bahrein. Eles tiveram um inverno impressionante, sem dúvida, mas isso era de se esperar. [Eles são] uma equipa e um conjunto impressionantes e precisamos ver como nos sairemos nas próximas corridas.”

Voltando à Mercedes, Russell disse que a equipa de Brackley tem uma “plataforma muito melhor” com o W15, dizendo que “não é a diva que foi nos últimos dois anos”. “O carro do ano passado foi realmente desafiador de pilotar – Lewis e eu não tínhamos confiança nele”, disse ele. “Parecia que ia nos morder em cada curva. Não podíamos atacar as curvas de média e alta velocidade sem que a traseira se soltasse.”

“Sentimos que demos um passo muito bom em termos de consistência do carro. Podemos realmente confiar nele muito mais do que no passado e este foi um grande foco ao longo de 2023 com o W14, que a equipa fez um ótimo trabalho para corrigir.”

“Agora temos um carro em que o pessoal da aerodinâmica se pode concentrar na melhoria do downforce. Considerando que no passado o que quer que fizéssemos aerodinamicamente, havia problemas subjacentes com o carro que demoravam um pouco para serem compreendidos.”

FOTO MPSA/Phillippe Nanchino