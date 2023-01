F1, George Russell: “O carro que pilotei em 2022 era melhor que os anteriores” | AutoSport

George Russell destacou-se na Mercedes em 2022, a primeira época ao serviço da equipa germânica. E os resultados foram muito bons, conquistando a sua primeira vitória na F1. Lewis Hamilton também teve uma boa época, dadas as circunstâncias, mas não se conseguiu evidenciar de forma tão clara. O segredo pode estar na diferença de realidades.

Lewis Hamilton vinha de uma época 2021 em que pilotou um carro competitivo, rápido e muito capaz, enquanto George Russell vinha de uma Williams com um carro pouco competitivo. Hamilton conhecia as sensações de um carro vencedor e talvez por isso tenha liderado a busca por afinações mais acertadas, enquanto Russell foi-se adaptando e dando o seu contributo de forma também construtiva. Mas o jovem britânico admitiu que o carro que pilotou em 2022 era muito melhor que todos os outros que pilotou na sua carreira na F1:

“A chave é que eu vim de três anos com um carro que era muito, muito difícil e não era muito agradável de pilotar. Na verdade, o carro que conduzi desde o primeiro dia [de 2022 com Mercedes], era um carro melhor do que o que tive durante os três anos anteriores. Lewis veio de um carro vencedor, pelo que o seu nível de base era totalmente diferente do meu. Foi um enorme passo atrás em termos de quão bom o carro era de pilotar para ele, e foi, na verdade, um passo em frente para mim. Foi provavelmente por isso que me senti mais à vontade e talvez mais fácil para mim adaptar-me porque estava a ter um carro melhor do que estava habituado, enquanto Lewis estava a ter um carro substancialmente pior do que aquilo a que estava habituado”.