F1, George Russell: “No Bahrein demos um passo atrás”

George Russell rejeitou as especulações de que a Mercedes esteja a esconder o verdadeiro potencial nos testes de pré-temporada no Bahrein, afirmando que a equipa até deu um passo atrás face ao shakedown inicial realizado em Barcelona.

Apesar de ter liderado a tabela de tempos no último dia em Sakhir, atrás do colega Andrea Kimi Antonelli, o piloto britânico reconheceu que a formação de Brackley enfrenta desafios ao nível da fiabilidade e do desempenho. Segundo Russell, o início em Barcelona foi mais estável do que o esperado, mas no Bahrein surgiram contratempos que obrigaram a ajustes adicionais.

O britânico destacou ainda o forte arranque da Red Bull, elogiando o trabalho efetuado na nova unidade motriz. Embora considere que a Mercedes dispõe de um motor competitivo e de uma base sólida, entende que, nesta fase, a equipa austríaca parece estar um passo à frente.

Solid stint this morning, George 👊 78 laps in the bag. Now over to Kimi for the afternoon session 👉 pic.twitter.com/HB19Hd8dHs — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 13, 2026

Russell sublinhou que os testes servem precisamente para identificar fragilidades e que ainda existe margem de evolução até à ronda inaugural em Melbourne. Reforçou também que o equilíbrio entre desempenho e fiabilidade é essencial, lembrando que terminar as corridas é condição indispensável para alcançar resultados.

“Este teste era necessário para nós, porque em Barcelona tudo correu de forma muito tranquila, até mais do que antecipávamos, tanto em termos de fiabilidade como de desempenho. No Bahrein demos um passo atrás nos dois aspetos”, afirmou George Russell ao site oficial da Fórmula 1. “Tivemos alguns problemas de fiabilidade. Os nossos concorrentes começaram muito fortes, especialmente a Red Bull; parecem muito fortes com a unidade motriz”.

“Não retiro muito das especulações de que teremos o melhor motor. A verdade é que temos uma unidade motriz forte e um carro muito bom, mas neste momento a Red Bull parece ter o melhor motor”, reconheceu. “Temos trabalho a fazer. Estamos muito focados no desempenho, mas é preciso terminar corridas para obter resultados”, concluiu.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA