F1, George Russell: “Não há um líder de equipa” | AutoSport

A Mercedes vai para a segunda época com a dupla Lewis Hamilton / George Russell. A lógica diria que Hamilton tem argumentos para ser o líder da equipa, mas George Russell diz que esse título não existe.

Para o jovem britânico, a questão da liderança não se coloca, e ambos os pilotos contribuem de forma igual para a equipa:

“Lewis e eu temos uma boa relação. Se olharmos para o passado, ele teve colegas de equipa de idade semelhante e eles lutaram por essa posição de liderança, mas entre nós, não há nenhum líder. Lewis está numa fase mais avançada da sua carreira e eu estou no início da minha, ele teve todo o sucesso, ele não tem mais nada a provar”, disse ele à Auto Motor und Sport. “Estamos a ajudar-nos mutuamente, tentando melhorar o carro, queremos levar a Mercedes de volta ao topo. É uma dinâmica muito diferente da de Lewis e Fernando no passado, de Sebastian e Mark, de Senna e Prost. Se estamos a lutar pelo Campeonato do Mundo, não vejo razão para não ficarmos na mesma. Penso que somos ambos suficientemente maduros e experientes para saber o que a equipa precisa e o que ela precisa é de harmonia. Se quebrarmos a nossa boa relação, não vai beneficiar a Mercedes e pode comprometer-nos ao ponto de não termos um carro para ganhar corridas”.