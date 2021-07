F1: George Russell não fecha a porta à Red Bull | AutoSport

Depois dos elogios de Helmut Marko a George Russell, o piloto britânico admitiu que não fecharia a porta a uma abordagem da Red Bull.

O cenário é claramente longínquo e serão muito poucos os que acreditam que Russell não irá manter a sua ligação com a Mercedes. O próprio já disse que para o ano irá usar motores Mercedes. O que não se sabe é se isso significa que irá para a Mercedes ou fica na Williams. Mas o jovem disse, com toda a naturalidade, que não fecha as portas a ninguém e que está a aberto a abordagens de outras equipas:

“Tento sempre manter todas as relações abertas. Não sou alguém que goste de fechar portas. Se alguém me convidasse para uma conversa, eu não diria não. Nunca se sabe o que vai acontecer no futuro”.

É uma postura inteligente por parte de Russell. Já reconheceu que se mantém leal à Mercedes mas não fecha a porta a abordagens. Russell sabe que é um dos pilotos mais interessantes deste grid, com talento, inteligência e postura. A sua prioridade é a Mercedes, mas no caso da equipa voltar a optar por Valtteri Bottas, não seria surpreendente que começasse a olhar para outras oportunidades.