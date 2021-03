F1, George Russell: “Não é fácil trabalhar comigo”

George Russell confirmou as palavras de Jost Capito que afirmou que não é fácil trabalhar com o jovem britânico.

Russell confirmou que é exigente e que está sempre a tentar tirar o máximo do carro e dos seus engenheiros:

“Se somos exigentes, acho que tem de ser de uma forma construtiva e fico contente por eles verem as coisas dessa forma. Não é fácil trabalhar comigo, estou sempre a pressionar a equipa em todos os aspetos. Não importa se é engenharia, os designers, os tipos da aerodinâmica, a equipa de marketing… estou sempre a insistir em mais para tirar o máximo partido de todos e é assim que eu funciono”.

Falando sobre o seu piloto britânico, Capito afirmou: “Não é fácil trabalhar com ele porque ele exige muito. Mas adoro os condutores que exigem muito e desafiam a equipa e nunca estão felizes, porque são os tipos que serão Campeões do Mundo no futuro”.