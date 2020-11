F1: George Russell na Mercedes? Pode depender de 2021

George Russell parece ser o piloto mais próximo de uma promoção à equipa da Mercedes. Mas, apesar disso, Toto Wolff não assegurou nada e afirmou que tudo depende “do próximo ano”.

Russell chegou à Fórmula 1 em 2019, assinando um contrato de três anos com a Williams. Já no seu segundo ano, o britânico ainda não conseguiu pontuar no Campeonato. Perguntado pela Sky Sports F1 sobre a situação de Russell, Toto Wolff respondeu: “Depende do próximo ano”.

“Somos leais ao nossos rapazes porque foram eles que nos colocaram neste patamar. Mas, sabemos que o George é um piloto com futuro. Um dos traços da sua personalidade é o de ser muito honesto a avaliar-se. Acho esse é um dos traços que os melhores pilotos têm”, finalizou Wolff.