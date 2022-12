F1, George Russell na Mercedes: da apresentação de PowerPoint à vitória no Brasil | AutoSport

George Russell entrou pela primeira vez na sua vida nas instalações da Mercedes em 2016: levava uma fato vestido e tinha uma apresentação de PowerPoint para fazer. Desde aí, um longo caminho até à equipa principal da Mercedes na F1 e à vitória no GP do Brasil.

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, recordou algumas memórias cativantes dos primeiros passos de George Russell, depois de o britânico ter marcado a primeira pole position e a vitória na corrida com a equipa durante a temporada de 2022.

Russell juntou-se ao programa júnior do fabricante alemão, ainda como adolescente, em 2017, ganhando depois tanto o título de GP3 (agora F3) como o de F2, como estreante, antes de fazer a sua estreia em F1 com a Williams/Mercedes em 2019.

Após três épocas de desenvolvimento, pontuadas por uma grande performance quando substituiu o doente Lewis Hamilton – apanhou covid 19 – no Grande Prémio Sakhir 2020, Russell garantiu uma promoção a tempo inteiro à Mercedes em 2022 e impressionou desde o início.

Depois de a Mercedes ter trabalhado em alguns problemas de carro no início da época, foi Russell quem reivindicou a única pole position da equipa (no GP da Hungria) e ganhou (no GP de São Paulo), marcando o passo seguinte numa viagem que tudo começou com um lançamento arriscado para se juntar à Mercedes: “Pensei nisso no final da corrida [no Brasil] quando ele entrou [na nossa fábrica] como um jovem de 16 anos, com o seu fato e gravata e a sua apresentação em PowerPoint”, recordou Wolff. “Ele é o primeiro do nosso novo programa júnior que ganhou uma corrida [com a Mercedes]. Obviamente, Lewis está lá desde sempre, e é o mais bem sucedido dos que se formaram na Academia Júnior. Mas seis anos depois ele é um vencedor de Grandes Prémios – [e é] merecido”.

Wolff continuou: “Estabelecemos sempre objetivos difíceis. Tem de ganhar o GP3, tem de ganhar o F2, e ele fez isso nas suas épocas de estreante e depois, penso eu, na Williams, foi a melhor escola que ele poderia ter tido.

“[Foi] talvez um ano a mais na Williams, [antes de se mudar para a Mercedes], mas em todo o caso, hoje o mais relevante é que ele é um vencedor de Grande Prémio, e um que mereceu ganhar o Grande Prémio”.

Russell terminou a sua primeira temporada na Mercedes em quarto lugar na classificação dos pilotos, 35 pontos à frente de Hamilton, o que significa que se tornou apenas o terceiro piloto – depois de Jenson Button e Nico Rosberg – a bater Hamilton como companheiro de equipa na F1.