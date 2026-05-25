F1: George Russell multado

George Russell sofreu um rude golpe nas suas aspirações ao título mundial de Fórmula 1 ao ser forçado a abandonar o Grande Prémio do Canadá devido a problemas mecânicos. Numa altura em que liderava a corrida e protagonizava um duelo intenso com o seu colega de equipa na Mercedes, Kimi Antonelli, o piloto viu o seu monolugar ceder, abrindo caminho para a vitória do jovem italiano.

Para agravar o cenário, Russell foi ainda sancionado pelos comissários desportivos após a prova.

Incapaz de esconder a desilusão pelo desfecho prematuro da corrida, George Russell reagiu de forma intempestiva ainda no habitáculo, arremessando o apoio de cabeça do monolugar ao iniciar a saída do veículo. O ato de frustração não passou despercebido aos comissários da FIA, que abriram de imediato um procedimento de inquérito ao comportamento do piloto.

Após analisarem as imagens de vídeo e ouvirem os argumentos do competidor e do representante da Mercedes, os comissários decidiram aplicar uma multa de 5.000 euros, com pena suspensa por um período de 12 meses: “O piloto explicou que estava extremamente frustrado por não ter conseguido terminar a corrida e expressou o seu embaraço com o que se sucedeu. Pediu desculpa aos comissários pela sua ação, reconheceu que esta não constituía um bom exemplo e ofereceu-se para se desculpar publicamente. Os comissários tomaram nota e aceitaram o seu pedido de desculpas.”