F1, George Russell: “Muitos irão errar”

George Russell acredita que iremos ver muitos erros no começo desta época.

O jovem piloto britânico da Williams acredita que o cansaço se vai apoderar de todos, num calendário que conta com oito provas em dez semanas. Será um ritmo de competição frenético e que certamente terá efeitos nos seus protagonistas:

“Muitas pessoas cometerão erros, os pilotos, os mecânicos, os engenheiros…”, disse Russell à RTL.

Quanto ao que espera para esta época, Russell aponta para melhorias embora reconheça que possam não ser o suficiente:

“Sendo realista, não posso dizer que vamos marcar pontos em todas as corridas porque estávamos muito atrasados no ano passado. Mas demos grandes passos nos testes de inverno, se isso é suficiente, não tenho muita certeza.”

Ele acrescentou: “Do meu lado, tudo o que posso fazer é dar o máximo. Eu aprendi muito no ano passado. Em todas as corridas aprendi alguma coisa. Estabeleci metas muito pequenas, como quero melhorar a minha condução, para me tornar um piloto mais completo.”