F1, George Russell: “Mercedes não me prometeu nada”

George Russell revelou que não lhe foi prometido um lugar na Mercedes em 2022. O jovem de 23 anos está, naturalmente, com muita vontade de rumar como piloto efetivo à Mercedes, para fazer algo semelhante ao que fez no GP de Sakhir de F1, quando substituiu Lewis Hamilton no final da época passada, mas depois de ter dito que está totalmente concentrado no trabalho que tem para fazer com a Williams, tal como qualquer bom profissional que se preze, foi claro em dizer o que espera que lhe aconteça: “A meio do ano, devemos ter uma ideia de como as coisas se irão desenvolver para mim. Para já estou a concentrar-me no meu desempenho com a Williams e a fazer progressos, à espera que a minha oportunidade chegue em algum momento. Mas não há promessas para 2022. Pode-se argumentar que 2022 seria o momento certo para uma mudança, mas como eu disse, não me cabe a mim decidir. Se houver uma oportunidade como a que houve no Bahrein no ano passado, é claro que a agarrarei com ambas as mãos”, disse George Russell: “O Toto (Wolff) disse-me que faço parte do futuro na Mercedes e tomo as suas palavras pelo seu valor”, concluiu.