F1, George Russell: “Max Verstappen sente que está acima da lei”

George Russell respondeu às críticas de Max Verstappen e acusou o neerlandês de usar táticas de intimidação e fazer comentários desrespeitosos após uma altercação durante o fim de semana do Grande Prémio do Qatar.

Russell revelou que Verstappen ameaçou “pôr-me a cabeça na parede” após uma disputa sobre uma penalização por impedimento. Mais tarde, Verstappen redobrou as suas críticas, acusando Russell de comportamento inadequado na audiência dos comissários de pista.

Russell condenou os comentários de Verstappen, chamando-os de “desrespeitosos e desnecessários”, e destacou um padrão de Verstappen, atacando sob adversidade, citando incidentes de temporadas passadas. Russell elogiou Lewis Hamilton como um modelo a seguir para lidar com situações difíceis com respeito e criticou Verstappen por ter ultrapassado os limites ao ameaçar acidentes intencionais.

Russell afirmou que as ações e os comentários de Verstappen refletem a crença de que ele está “acima da lei” e apelou a uma maior responsabilização em tais situações. Sublinhou que as corridas agressivas fazem parte da F1, mas que colocar intencionalmente os outros em perigo é inaceitável.

“Questionar a integridade de alguém como pessoa, ao mesmo tempo que faz comentários como esses no dia anterior, é muito irónico e não vou ficar aqui sentado a aceitar isso. As pessoas têm sido intimidadas pelo Max há anos e não se pode questionar as suas capacidades de condução. Mas ele não consegue lidar com a adversidade sempre que algo lhe corre mal. Jeddah 2021, Brasil 2021, ele ataca. Em Budapeste, este ano, logo na primeira corrida, o carro não era dominante, bateu no Lewis, criticando a sua equipa. Como eu disse, para mim, aqueles comentários no sábado à noite e no domingo foram totalmente desrespeitosos e desnecessários, porque o que acontece na pista, nós lutamos muito. Faz parte das corridas. O que é que acontece na sala do comissário de pista? Lutamos muito, mas nunca é pessoal. Mas ele está a levar as coisas longe demais.”

“Não sei porque é que os outros pilotos, quando estiveram nesta batalha com ele, facilitaram as coisas e deixaram-nas estar”, acrescentou Russell. “O Lewis é um campeão do mundo e aspiro a ser como ele. Acho que ele é um modelo a seguir que os miúdos mais novos deviam admirar. E a forma como Lewis lidou com o combate pelo campeonato foi dura, agressiva, sempre respeitosa e nunca ultrapassou os limites. Pode-se ultrapassar os limites quando se faz um pequeno erro de avaliação, mas ultrapassar os limites e dizer que se vai bater propositadamente em alguém e bater-lhe na cabeça é ultrapassar os limites.”

Quando lhe perguntaram por que razão tinha decidido falar agora, Russell disse: “Porque ele apareceu nos media. Sinto que ele me desrespeitou como piloto. Conheço-o há 12 anos. Sempre nos respeitámos mutuamente. Nunca tivemos qualquer colisão… mas temos um tipo que está no topo deste desporto e que sente que está acima da lei. Não acho que isso seja correto. Admiro as suas batalhas em pista, e quando ele é duro e agressivo. Mas o que vimos no final da época de 2021, ou o que vimos no México com o Lando [Norris], não foram manobras duras e agressivas. Eram do tipo fazer ou morrer’. O que eu não acho que seja a maneira como devemos fazer corridas”.