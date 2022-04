F1, George Russell: “Lewis Hamilton é como o capitão de equipa” | AutoSport

George Russell está a mostrar mais uma vez que tem uma postura e maturidade assinaláveis para a sua idade. Numa entrevista à Sky Sport, Russell acabou como toda e qualquer possibilidade de mau estar na equipa. O piloto britânico admite que está numa fase diferente da carreira em relação a Lewis Hamilton e que o papel de liderança de Hamilton é normal e compreensível:

“Penso que estamos em fases diferentes das nossas carreiras, não há ressentimentos de qualquer das maneiras”, disse ele à Sky Sports F1. “Do meu lado, tenho 24 anos e sou colega de equipa do maior de todos os tempos. se ele terminar à minha frente, obviamente não gosto, mas não vou chorar e amuar por causa disso. Igualmente do lado de Lewis, ele já conseguiu tanto – é sete vezes Campeão do Mundo, detém recordes. Lewis está aqui há muito tempo e eu sou o novo miúdo da equipa. Não vou tentar ser o líder da equipa, quando estou a enfrentar o maior de todos os tempos, que está aqui há 10 anos. Ele é como o capitão da equipa e é assim que deve ser. Vê-se isso algumas vezes quando se tem dois pilotos que estão na mesma fase da sua carreira, ambos lutando… não há número um ou número dois na Mercedes, mas no fundo todos os pilotos estão a lutar por aquele lugar de liderança- ‘Eu quero ser o tal’. Enquanto que entre nós os dois não há isso”.

Russell mostra novamente uma abordagem inteligente. Sabe que não precisa de tentar impor-se de forma exagerada, deve apenas deixar que o seu trabalho e o tempo mostrem o que ele pode fazer. A Mercedes está, para já arredada da luta pelo título, pelo que não há necessidade de guerras internas. Russell vai tentar absorver tudo o que puder de Lewis, que não deverá ficar muito mais tempo na F1, à medida que vai conhecendo a equipa, vai crescendo e se preparar para assumir a liderança quando Hamilton deixar o desporto.