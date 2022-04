F1, George Russell: “Lewis e eu não temos qualquer interesse em disputar o 5º ou o 6º lugar” | AutoSport

A Mercedes tem ainda muito trabalho pela frente para conseguir solucionar os efeitos do “porpoisin”, a oscilação que resulta em falta de desempenho do monolugar. George Russell conseguiu na Austrália terminar a corrida no pódio – como tinha feito Lewis Hamilton no Bahrein – à frente do seu companheiro de equipa. Russell afirmou depois que não tem interesse em terminar as corridas à frente de Hamilton, porque nesta fase da época ambos devem trabalhar para recuperar da desvantagem para Ferrari e Red Bull.

“Todos querem terminar à frente do seu colega de equipa, mas Lewis [Hamilton] e eu não temos qualquer interesse em disputar o 5º ou o 6º lugar. Queremos trabalhar em conjunto para recuperar a diferença. Portanto, não há ressentimentos se estiver à minha frente, não há ressentimentos se eu estiver à sua frente, e não estamos muito preocupados com isso neste momento”, afirmou o piloto da Mercedes ao Motorsport.com, acrescentando que o objetivo “é apanhar estes tipos porque estamos aqui para ganhar”.

Russell já disse antes que a estratégia da Mercedes passa por manter o W13 fiável e maximizar as oportunidades de pontuar, como aconteceu, de facto, no Bahrein e na Austrália, duas corridas onde os pilotos da equipa conseguiram subir ao pódio.

Sabemos que o potencial está no carro e temos muito trabalho a fazer para extrair esse desempenho. O piloto tem a certeza que a equipa vai encontrar a solução para os seus problemas, no entanto “não vai acontecer da noite para o dia; não vai acontecer na próxima corrida, mas penso que com o tempo vamos chegar lá. Portanto, por enquanto, se continuarmos a conseguir estes resultados, isso manter-nos-á junto aos adversários”.