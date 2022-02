F1: George Russell lembrou o dia mais negro na Williams | AutoSport

É nos momentos mais difíceis que surgem as lições mais duradouras. É nos momentos mais negros que somos obrigados a ir buscar o melhor de nós. Foi nesse momento que George Russell entendeu a exigência da F1. O ex-piloto da Williams relembrou o momento mais duro da sua passagem pela equipa de Grove.

Foi em Monza no GP Emilia Romagna em 2020, numa corrida em que estava em décimo. O Safety Car entrou em pista e foi sob Safety Car que o britânico perdeu o controlo do seu monolugar e foi bater contra as proteções da pista. Um momento duro, numa corrida em que tinha as portas dos pontos abertas:

“Foi um dia negro, foi um dia em que aprendi como é brutal um carro de Fórmula 1”, disse Russell numa entrevista em vídeo na qual recordou o seu tempo na Williams. “Quando se tem 1.000 cavalos debaixo do pé direito, acontece tudo num segundo e não se consegue sequer controlá-lo. Bati uma lomba quando estava a acelerar, e o carro simplesmente fugiu. Num segundo, eu estava na parede. Eu estava no 10º lugar na altura, obviamente não tínhamos marcado nenhum ponto…eu estava bastante irritado comigo mesmo. Senti-me como se tivesse desiludido enormemente toda a equipa. Sem dúvida que cresci como pessoa”, acrescentou ele. “Num mundo ideal, quer-se um caminho fácil, quer-se que as coisas cheguem até nós naturalmente. Estou tão apaixonado pelas corridas e esse foi provavelmente um dos maiores erros que eu tinha cometido pessoalmente, mas tornou-me mais forte e mais resistente”.