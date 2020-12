F1: George Russell impressiona

George Russell está numa ‘missão’! O piloto inglês, que substituiu Lewis Hamilton este fim de semana no Bahrein liderou a primeira sessão de treinos livres do GP de Sakhir. Será digno de La Palice dizer que bateu Valtteri Bottas no primeiro confronto com armas iguais. Que não o são, porque Bottas tem uma experiência do carro que o jovem inglês não tem, nem em sonhos.



Há muitas explicações, Toto Wolff revelou que Bottas danificou um pouco o carro na fase inicial do treino, programas diferentes de treinos livres, etc, etc, mas há algo que já ninguém tira a George Russell: na primeira vez que pegou no carro ganhador que é o W11, foi o melhor de todos, bateu o seu cotado colega de equipa, e terá começado a mostrar o que é capaz.



Claro que este é simplesmente o primeiro treino livre, vamos ver o que acontece nas próximas sessões, mas para já o ‘filme’ começou bem para George Russell. Vamos ver como acaba. Para a história o que fica é que bateu Valtteri Bottas por 0.322s e fez o melhor tempo da sessão…