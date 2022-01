F1, George Russell: ” Grato por ter aprendido longe das luzes da ribalta” | AutoSport

George Russell tem tudo para ser uma das grandes estrelas da F1, mas este ano terá de provar a sua qualidade e potencial na poderosa Mercedes, frente a Lewis Hamilton, sete vezes campeão do mundo (isto se o britânico se mantiver na competição).

Russell falou ao Crash.net sobre a sua passagem pela Williams e a sua ambição de ser campeão do mundo. Admitiu que a adaptação à Williams e à sua situação não foi difícil , tendo apenas de aceitar a posição em que estava, “preso” ao fundo da tabela:

“Não demorou tanto tempo [a adaptar-me] porque eu tinha a mentalidade de que ‘isto é o que temos, não há nada que eu possa fazer”, disse Russell. “Não vou concentrar-me em algo que não posso mudar e vou aproveitar ao máximo esta situação difícil. Penso que isso me tornou mais forte. Obviamente quero ser um vencedor, quero ser um campeão mundial e passamos o tempo todo no fundo da grelha”, continuou ele. “2020 foi um ano mais forte, mas não foi suficiente para nós. 2021 foi um ano mais forte, mas nunca foi suficiente. Quando cheguei à Q2 pela primeira vez, celebrámos muito. Quando se faz isso uma segunda e uma terceira vez, quer-se chegar à Q3. Quando se está na Q3, celebramos muito e ficámos entusiasmados. Mas depois queres estar na Q3 em todos os outros eventos. Até ser campeão mundial, nunca é suficiente. Estou mais grato por ter sido capaz de aprender o meu ofício, um pouco longe das luzes da ribalta e estar preparado tanto quanto possível para quando tiver um carro que, assim o espero, me possa ajudar a alcançar o que pretendo”.