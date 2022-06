F1, George Russell: “Gostaria de pensar que seremos mais competitivos, mas não sei” | AutoSport

George Russell ainda tem dúvidas sobre o verdadeiro nível competitivo da Mercedes. O piloto britânico admitiu que a equipa tem encontrado muitos problemas com o monolugar de 2022 e que, por isso, não está certo de que o ritmo no Canadá seja um primeiro sinal positivo.

“Cada uma das pistas a que fomos, é como se nos atirassem algo desconhecido para cima de nós. E enfrentamos questões diferentes a cada fim-de-semana de corrida. Por isso, gostaria de pensar que seremos mais competitivos em Silverstone, mas realmente não sei”.

Pediu para expandir o seu comentário sobre “questões diferentes”, disse ele: “Só com o carro em geral, resolvemos um problema e caímos noutra armadilha”.

“O porpoising foi resolvido. Mas depois quando corremos o carro perto do chão, estamos a bater no chão de forma bastante agressiva. Não parece haver, neste momento, nenhum compromisso ideal. Com o carro alto, com o carro baixo”, disse ele. “E o desempenho não melhorou nem diminuiu, e a rigidez e o fundo não mudou , surpreendentemente, penso eu. Mesmo quando temos o carro mais alto, os efeitos são diferentes. Quando baixamos o carro, temos efeitos diferentes. Portanto, embora parecesse no papel ter sido uma pequena melhoria, ainda estamos muito longe de onde precisamos de estar. Ainda não fizemos grandes progressos. Mas ainda estamos a trabalhar o mais arduamente possível para diminuir as diferenças “.