F1, George Russell: “fim de semana fantástico para nós, enquanto equipa”

George Russell foi um dos grandes derrotados do GP da Grã-Bretanha, pois enquanto uma metade da garagem da Mercedes festejava, a outra ficou a pensar no que poderia ter sido, já que o homem da pole, George Russell caiu para quarto antes de se retirar com uma suspeita de problema no sistema hidráulico.

Foi um final amargo para um fim de semana que ofereceu tanta esperança ao britânico, que liderou um 1-2-3 britânico na qualificação, partindo ao lado do colega de equipa da Silver Arrows, Hamilton.

Este foi o seu segundo DNF em Silverstone em três tentativas e a segunda vez que não conseguiu ver a bandeira axadrezada em 2024. Agora lidera Hamilton por apenas um ponto na classificação dos pilotos.

Para George Russell o semblante era de tristeza: “Fiquei absolutamente de rastos. Cerca de 10 voltas antes de ter de me retirar, conseguia ver os alarmes de temperatura no meu volante. Estávamos a lutar contra um problema no sistema de água e, infelizmente, o problema acabou por se resolver.

Mas parabéns ao Lewis e à equipa. Ele fez uma ótima corrida e a vitória foi totalmente merecida. Temo-nos esforçado muito para ajudar a equipa a desenvolver o carro e é ótimo ver que isso está a dar frutos.

O carro estava muito bom, sabíamos que ia ser uma corrida longa com as condições climatéricas. Quando a chuva começou a cair, tivemos um pouco de dificuldade. No entanto, conseguimos encontrar o nosso ritmo novamente e teria sido uma batalha interessante até ao fim. No entanto, foi um fim de semana fantástico para nós, enquanto equipa. Podemos estar orgulhosos do que alcançámos e aguardamos com entusiasmo as duas últimas corridas antes da pausa de verão.