F1: George Russell ficou com marcas no teste com a Mercedes | AutoSport

George Russell assumiu no teste de Abu Dhabi as despesas dos testes da equipa com os pneus de 2022. As sensações que o piloto britânico sentiu foram estranhas, segundo ele, e chegou ao fim do ano bem “marcado” pela experiência.

Russell admitiu que foi uma sensação estranha quando entrou na garagem da Mercedes para o teste:

“É uma sensação estranha porque testei com a equipa inúmeras vezes depois das corridas, no fim da época e agora aqui estamos nós outra vez, mas obviamente é a minha primeira vez como piloto oficial da equipa”, disse Russell. “Foi realmente fantástico estar de volta com a malta e aprender sobre estes novos pneus. É obviamente sempre uma experiência agradável pilotar um carro vencedor do Campeonato Mundial, o Mercedes de 2019, e com estes Pirelli de 18 polegadas, que parecem reagir bastante positivamente, por isso sim – foi agradável”.

“Embora seja modificado, o carro ainda dá confiança e é uma verdadeira alegria de pilotar. Podemos levá-lo ao limite, temos confiança e é algo com que me tenho debatido um pouco na época passada. Foi por isso que ganhou o campeonato em 2019 e, como já disse, foi uma grande experiência. Estou um pouco magoado para ser honesto – é muito apertado naquele carro, mas no próximo ano será muito melhor. Vou ter um pouco mais de espaço, por isso estou ansioso. Mas tenho de aguentar e eu tenho todo o Natal para recuperar”!