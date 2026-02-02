F1, George Russell: “Ficamos surpreendidos com o que vimos de alguns rivais”
George Russell elogiou o novo motor da Red Bull após os testes de pré-temporada em Barcelona, considerando a nova unidade como “muito impressionante”, mas reiterou que ainda é cedo para avaliar se a Mercedes terá um carro capaz de lutar pelo título em 2026.
O piloto da Mercedes-AMG Petronas F1 Team destacou a fiabilidade e o desempenho iniciais das novas unidades motrizes da Red Bull Racing e da equipa satélite Racing Bulls, agora equipadas com motores desenvolvidos internamente pela Red Bull Powertrains com apoio da Ford. Segundo Russell, o arranque sólido surpreendeu vários observadores, sobretudo tendo em conta que se trata de um projeto recente.
O britânico sublinhou ainda que a Ferrari também mostrou bons níveis de fiabilidade, tal como a Haas com motores da marca italiana, o que antevê uma luta competitiva equilibrada no início da nova era regulamentar.
George Russell, no evento da Mercedes:
“Ficamos bastante surpreendidos com o que vimos de alguns rivais, sobretudo do lado da unidade motriz da Red Bull. Parece impressionante, especialmente tendo em conta que são uma nova estrutura, e também tem sido muito fiável. Saímos de Barcelona com uma sensação positiva, porque o carro reagiu como antecipávamos e os números aerodinâmicos coincidem com o simulador. Estamos a marcar todas as caixas que queremos marcar, mas não podemos desvalorizar os nossos rivais.”
