F1, George Russell fez ‘mea culpa’: “mau arranque, má condução, ritmo fraco, muita sorte em terminar em 4º”

George Russell, piloto da Mercedes, foi o único representante da equipa a pontuar no Grande Prémio dos Países Baixos, em Zandvoort. Apesar de ter cruzado a meta numa aparente sólida quarta posição, o britânico expressou profunda frustração e desilusão com o desenrolar da sua corrida de domingo.

Um início conturbado e danos inesperados

A jornada de Russell começou de forma desfavorável, perdendo uma posição para Charles Leclerc logo no arranque. Incapaz de recuperar a posição em pista, o piloto da Mercedes beneficiou de um golpe de sorte quando Leclerc fez uma paragem nas boxes antes da entrada do primeiro Safety Car, permitindo-lhe uma “paragem gratuita” que o recolocou à frente do monegasco. Contudo, foi a partir daqui que a corrida de Russell começou a desvendar-se.

Numa manobra arrojada, Leclerc tentou uma ultrapassagem por fora na Curva 11 e por dentro na Curva 12, resultando num toque que danificou o carro de Russell. Este incidente levou a equipa a pedir-lhe que cedesse a posição ao seu colega de equipa, Kimi Antonelli, uma diretriz que Russell questionou abertamente via rádio.

Os comissários de prova analisaram o incidente, mas ambos os pilotos concordaram tratar-se de uma situação de corrida, não havendo, por isso, qualquer penalização.

A voz da desilusão

Após a corrida, Russell não escondeu o seu desagrado. “Sinceramente, não retiro qualquer satisfação de terminar em quarto lugar depois desta corrida,” afirmou. “Foi um mau arranque, má condução da minha parte. Depois, o Charles ultrapassou-me, o ritmo era fraco, e, claro, os danos após o incidente com o Charles. Por causa dos danos, perdi um segundo por volta, por isso não foi divertido de todo. Tive muita sorte em terminar em quarto.”

O dano no monolugar comprometeu o seu ritmo, impedindo-o de perseguir Isack Hadjar pela última posição do pódio. Ainda assim, Russell herdou duas posições após um incidente posterior entre Antonelli e Leclerc, que viu o piloto da Ferrari abandonar e Antonelli acumular penalizações que o fizeram cair fora do top 10.

Reflexão e olhar para o futuro

“Esperamos que, ao regressar [da pausa de verão], tudo seja mais tranquilo, mas a Fórmula 1 nunca é assim,” acrescentou Russell. “Não foi uma boa corrida em muitos aspetos, e precisamos de analisar o porquê. A verdade é que as diferenças entre muitas equipas são agora muito ‘apertadas’, e numa pista como esta, onde as ultrapassagens são difíceis, a posição em pista é vital, a Qualificação é importante e a estratégia de paragem nas boxes é crucial.

A sorte – o Charles teve azar com o momento do safety Car e nós tivemos sorte com tudo o resto que aconteceu.”

Russell felicitou rapidamente Hadjar pelo seu primeiro pódio na Fórmula 1, elogiando o “trabalho incrível” do estreante e reiterando que ele próprio “não merecia” um lugar no pódio nesta prova. O piloto britânico terá poucos dias para refletir sobre os acontecimentos de Zandvoort, uma vez que o circo da Fórmula 1 ruma agora a Monza para o Grande Prémio de Itália, que se inicia já no próximo fim de semana.

