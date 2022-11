F1: George Russell feliz por Lewis Hamilton querer ficar mais tempo | AutoSport

Lewis Hamilton já manifestou a sua vontade de permanecer na F1 durante mais tempo, o que George Russell vê, aparentemente, com bons olhos. O colega de equipa do heptacampeão do mundo deu a sua opinião sobre o tema.

Russell, que este ano fez a primeira temporada com a Mercedes, onde espera ser figura de proa, mostrou entusiasmo por ver o seu colega de equipa com vontade de permanecer na Mercedes, o que certamente acontecerá, dada a vontade da Mercedes. Os efeitos que isso terá na posição de Russell na equipa são ainda desconhecidos, mas o #63 afirmou estar contente com a notícia:

“É realmente excitante ter o potencial do Lewis a permanecer por vários anos. Penso que ele provou que não levantou o pé do acelerador e, olhando para o desempenho das últimas corridas, está provavelmente melhor do que nunca. Irei lutar com ele e crescer nesta viagem que estamos a fazer juntos, porque realmente parece uma viagem em que nós os dois estamos, juntamente com o resto da equipa, a tentar trazer a Mercedes de volta às vitórias”, disse Russell na Formula1.com.