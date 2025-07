F1: George Russell faz pela vida e fala com outras equipas

O futuro de George Russell na Mercedes é incerto, com rumores sobre a possível entrada de Max Verstappen na equipa. Russell, cujo contrato expira no final de 2025, afirmou estar confiante na renovação e negou estar a explorar outras equipas. No entanto, Martin Brundle revelou que Russell realmente contactou equipas rivais, colocando em dúvida as suas declarações.

A potencial chegada de Verstappen à Mercedes coloca em causa a estratégia delineada, com a aposta em Kimi Antonelli a ficar comprometida. A Mercedes investiu fortemente no jovem talento e Brundle sugere que, se Verstappen se juntar à equipa, Russell poderá ser dispensado ou forçado a assumir novamente o papel de segundo piloto — algo que ele já experimentou ao lado de Lewis Hamilton. Brundle também observou o risco de emparelhar o novato Antonelli com Verstappen, que tem a reputação de dominar os companheiros de equipa e trazer desafios internos à equipa.

“Será que eles querem arriscar colocar Antonelli, a sua futura estrela, contra Max Verstappen? Max já quebrou muitos companheiros de equipa por causa da velocidade. Será que eles querem perder George Russell? Um dos seus, que eles gerem. E Max vem com um pouco de bagagem — não é o grupo mais fácil de lidar, e ele já prejudicou os seus companheiros de equipa. Teremos que esperar para ver exatamente como isso vai se desenrolar. Mas entendo por que, se você gere uma equipa de Fórmula 1 e Verstappen está no mercado, tem que considerar contratá-lo.”

As tensões entre Russell e Verstappen continuam altas após vários confrontos na pista, incluindo um grande incidente no Grande Prémio do Canadá de 2025, onde Verstappen foi penalizado por uma colisão intencional.