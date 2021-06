F1, George Russell: “Estou confiante que estarei aqui, na F1 no próximo ano” | AutoSport

Na Véspera de começar mais um GP de F1 e depois de uma corrida que George Russell bateu outros pilotos que, em príncipio, não se pensaria possível, o britânico em entrevista ao site da F1, afirmou que está confiante na sua continuidade no campeonato, independentemente da equipa que representará.

É óbvio, para quem segue com atenção a F1, que os lugares que Russell tem em mente, são apenas dois: ou um lugar na Mercedes ou continuar na Williams, que por sua vez, ficaria aliviada por ter o piloto na sua estrutura, como já deixaram bem vincado anteriormente.

“Estou confiante que estarei aqui, na F1 no próximo ano. Não é uma alívio, mas é reconfortante saber isso. Estarei aqui, seja qual for o cenário. Penso que é interessante não saber qual o meu futuro e vou para todas as corridas para desfrutar e para dar o meu melhor. A F1 não é fácil: vai existir pressão, vão sempre existir questões. Acho que se queremos competir por campeonatos do mundo, as questões sobre contratos e demais, serão as questões mais fáceis que vamos encontrar na carreira. Estou habituado à pressão, já do passado e estou entusiasmado em saber o que vai acontecer a seguir.”

Respondendo a Will Buxton sobre se tem em mente fazer melhor que Valtteri Bottas quando está no carro, Russell foi peremptório e disse que quer sempre que Mercedes vença.

“Sou um piloto da Mercedes e para ser honesto, quero que a Mercedes vença. Não sigo as corridas do Valtteri com muita atenção, estou mais focado em mim e nos meus adversários mais diretos, assim como a Mercedes está focada na Red Bull e não na Williams.”