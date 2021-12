F1, George Russell: “Estive um ano a mais na Williams” | AutoSport

George Russell tem em 2022 o maior desafio da sua carreira até agora, com a sua chegada à Mercedes, depois de três épocas na Williams. O jovem britânico considera que duas épocas na equipa de Grove teria sido o ideal e que este ano já estava preparado para outros voos:

“Estás sempre a aprender”, disse Russell durante uma entrevista com Motorsport-Magazin.com. “A velocidade natural é o que é. Não vai melhorar. O que melhora é que consigo mais dos meus engenheiros, como é que afino melhor o carro, como é que consigo gerir os pneus num dia frio no Brasil? Depois do primeiro ano [na Williams] eu ter-me-ia sentido pronto. Mas agora sou melhor piloto do que era na altura. Dois anos teria sido perfeito. Este ano, eu estava pronto para subir. Assinámos por três anos. Não havia absolutamente nada que pudéssemos fazer”, acrescentou Russell.