F1, George Russell: “Estamos a perder um segundo por volta” | AutoSport

George Russell não teve problemas em falar da falta de competitividade da Mercedes e referiu o quanto a sua equipa está a perder, explicando também qual o verdadeiro problema nesta fase. A Mercedes está numa fase difícil e tenta encontrar soluções para voltar a aproximar-se do topo.

“Penso que maximizamos o equilíbrio do carro”, disse Russell em Jidá. “Sabemos o que nos falta e, em última análise, falta-nos apoio aerodinâmico. Fiquei realmente satisfeito com a minha performance. Acho que foi uma corrida realmente bem gerida, fiz o meu melhor para acompanhar os Red Bulls, especialmente depois do recomeço da prova”.

“Penso que estamos melhor em ritmo de corrida do que em ritmo de qualificação”, acrescentou ele. “Mas os problemas inerentes continuam a existir – seja com muito ou pouco combustível – e isso está a comprometer-nos. Assim, quando olho para o resultado, terminamos 30 segundos atrás, penso que foram provavelmente 30 voltas após o Safety Car, ou seja, perdemos um segundo por volta. Foi também o que perdemos em qualificação”