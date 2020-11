F1: George Russell escreveu carta à equipa

George Russell escreveu uma carta à equipa a pedir desculpa pelo erro na corrida de Imola.

O piloto da Williams não quis deixar de enviar uma mensagem a todos os membros da Williams, admitindo o seu erro, mas ao mesmo tempo dando um voto de confiança na equipa. Segundo a racefans.net na carta podia ler-se o seguinte:

“Houve uma razão, e apenas uma razão para que estivéssemos na luta pelos pontos pontos neste fim de semana ”, dizia. “Foi porque cada um de vocês dá 100% e porque levamos o carro até ao seu limite, semana após semana. Eu gostaria, mais do que qualquer coisa, não ter batido contra a parede e ter trazido um ou dois pontos.”, disse ele, acrescentando que se ele tivesse sido mais cuidadoso atrás do SC, então ele e a Williams poderiam ter “saído com um bom resultado”.

Mas, ele acrescentou que “nós somos pilotos, não estamos aqui para jogar pelo seguro. Corremos para ultrapassar os limites. Isso resultará em decepção aqui e ali, mas no segundo que tirarmos o pé do acelerador e começarmos a trabalhar a 95%, vale mais ficar em casa. Todos nós sabemos que temos um carro que precisa ser levado até o limite, e às vezes além disso, para lutar por pontos no momento. Posso sentir que estamos a chegar lá, lentamente, mas com segurança. Sem dúvida, quando os pontos chegarem, não vão parar de chegar e estaremos bem. O futuro é brilhante para a equipa. ”

Um grande gesto por parte de um jovem piloto que desde que chegou à F1 tem demonstrado uma postura impecável além de um talento acima de qualquer suspeita.