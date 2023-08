F1: George Russell escolhe os momentos mais marcantes da sua carreira, até agora | AutoSport

É frequente perguntar aos pilotos quais foram os momentos mais marcantes das suas carreiras e George Russell, que já leva quatro época e meia na F1 respondeu ao desafio. Mas as respostas poderão surpreender.

Para Russell, os momentos mais marcantes até agora estão relacionados com a Williams, equipa onde o piloto britânico deu os primeiros passos na carreira no Grande Circo:

“Penso que a qualificação em segundo lugar para a Williams foi um momento muito especial para mim na minha carreira e pelo que significou na altura. Foi a corrida após ter assinado o contrato com a Mercedes um ano mais tarde. Foi uma espécie de “Sabem que mais, malta? Tomaram a decisão correta”. Foi uma espécie de atuação para mostrar isso”, disse Russell num vídeo do canal do YouTube da equipa Mercedes.

“Também quando consegui o meu primeiro ponto para a Williams. Penso que, obviamente, para as pessoas que acompanham o desporto de perto, compreendem o quanto significa para nós alcançar esse resultado. Mas sabem, tanto trabalho árduo, tantos momentos difíceis que tantas pessoas que se dedicaram de alma e coração para conseguir algo assim para nós foi um resultado muito importante.”

Quanto a momentos marcantes a representar a Mercedes, Russell olha para a sua primeira corrida pelos Flechas de Prata:

“Talvez a corrida no Bahrain em 2020, quando substituí o Lewis quando ele estava doente. Esse foi também um momento muito importante na minha carreira. Tive uma oportunidade num carro que era, obviamente, incrível, e foi uma oportunidade para mostrar o que podia fazer. E depois, obviamente, ganhei a minha primeira corrida no ano passado”.

Russell não esqueceu a sua primeira vitória na F1, um momento marcante na sua primeira época pela Mercedes.