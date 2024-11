F1: George Russell elogia fim do ponto por volta mais rápido e pede mudança no regulamento

Separadamente, Russell saudou a remoção do ponto extra do campeonato para a volta mais rápida, uma regra em vigor desde 2019. Ele sentiu que muitas vezes recompensava os pilotos que tinham corridas fracas e que se preparavam para usar pneus novos, em vez de refletir o verdadeiro desempenho.

“Quatro FP1s, penso que é ótimo dar a oportunidade aos jovens”, disse Russell aos media. “Mas talvez se houver algum dano nessas sessões, não deve estar dentro do limite de custos. Estamos todos muito próximos do limite dos regulamentos financeiros e se um jovem piloto danificar o carro, então talvez isso deva ser separado.”

A partir do próximo ano, as equipas serão obrigadas a atribuir quatro vagas no FP1 aos jovens pilotos, em vez de duas. Russell apoia o aumento das oportunidades, mas salienta a pressão financeira que recai sobre as equipas se um jovem piloto danificar um carro, sugerindo que esses custos devem ser isentos das restrições orçamentais.

George Russell propôs uma alteração ao regulamento da F1 para excluir do limite de custos os danos causados pelos jovens pilotos durante as suas sessões obrigatórias de FP1.

