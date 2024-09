F1, George Russell: “É tudo um pouco estranho”

George Russell expressou confusão sobre as recentes mudanças de desempenho na Fórmula 1, observando que é “tudo um pouco estranho” como a Ferrari e a McLaren dominaram o Grande Prémio de Itália, enquanto a Mercedes e a Red Bull tiveram dificuldades.

Lando Norris venceu em Zandvoort e Charles Leclerc conquistou estrategicamente a vitória em Monza, com Russell a terminar em sétimo lugar depois de uma corrida afetada por um erro no início. No final da corrida de Itália, o britânico reconheceu a vantagem da McLaren e da Ferrari sobre a Mercedes, acrescentando que a queda de desempenho da Red Bull foi inesperada.

“Penso que as coisas estão muito renhidas neste momento, especialmente na qualificação, mas a McLaren e a Ferrari parecem ter definitivamente a vantagem sobre nós neste momento”, disse Russell. “É tudo um pouco estranho, como quando olhamos para o desempenho da Red Bull, ninguém teria previsto isso há cinco corridas. Por isso, as equipas tiveram grandes ganhos ou não sei o que se está a passar, mas temos de continuar a trabalhar arduamente e fazer algumas alterações. Estou realmente muito desiludido, porque é preciso tanto trabalho árduo nestes fins-de-semana para que tudo acabe tão depressa. Mas, em última análise, acho que não teríamos tido o ritmo para lutar com a Ferrari e a McLaren.”