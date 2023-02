F1: George Russell e Fernando Alonso criticam teste de 3 dias | AutoSport

George Russell e Fernando Alonso criticaram o curto número de dias do teste de pré-época no Bahrein e comparam o pouco tempo disponível de teste com a preparação que os atletas de outros desportos têm à sua disposição.

Serão três dias de testes para as equipas com apenas 1 carro disponível, tendo os pilotos apenas um dia e meio de tempo ao volante da nova máquina. Muito pouco para os dois pilotos da grelha.

“Não creio que três dias sejam suficientes”, explicou Russell, citado pelo RacingNews365.com. “Tivemos a sorte de realizar o teste da Pirelli, mas se não o tivéssemos feito, seriam 12 semanas fora do carro desde Abu Dhabi [última prova de 2022] até ao Bahrein. Podemos imaginar Rafael Nadal passar 12 semanas sem pegar numa raquete ou numa bola, e depois entrar diretamente no Open de França [Torneio de Roland Garros] com um dia e meio de treinos? Isso nunca aconteceria”. O piloto da Mercedes afirmou ainda que seria melhor para todos permitir-se às equipas a utilização de dois carro durante os três dias, dando mais tempo aos pilotos e mais dados às equipas no mesmo espaço temporal.

O experiente piloto da Aston Martin afirmou que a Fórmula 1 “é o único desporto no mundo em que se treina um dia e meio e depois se joga um Campeonato do Mundo”, disse Fernando Alonso.

Também os nossos leitores consideram que três dias de testes de pré-temporada são poucos para uma preparação decente das equipas.