F1, George Russell: “Dizer que o W13 é uma diva é um eufemismo” | AutoSport

Toto Wolff tem explicado ao longo da época o comportamento difícil do W13, monolugar da Mercedes que tem dado dores de cabeça aos pilotos e aos engenheiros. O chefe da Mercedes tem dito que o carro é uma espécie de “diva” com um comportamento muitas vezes difícil. George Russell considera que isso é um eufemismo face ao que ele e Lewis Hamilton enfrentam em pista.

Para o piloto britânico, o W13 é muito instável e dá pouca confiança. No entanto o bom desempenho de sexta feira em Miami servirá de base para entender melhor a máquina:

“Sempre soubemos que há ali um carro rápido”, disse Russell à imprensa, citado pelo RacingNews365.com. “[Mas] a sexta-feira foi um dia completamente fora da norma e não compreendemos bem porquê. Lewis fez um trabalho melhor do que eu ao qualificar-se em sexto mas mesmo com a correção do combustível e da potência, as suas voltas mais rápidas foram na sexta-feira, enquanto todos os outros pilotos melhoraram bem mais de um segundo por volta. Penso que o meu ritmo de corrida foi dois décimos mais lento do que [Charles] Leclerc na sexta-feira, e [no domingo] voltou para meio segundo a segundo por volta, por isso não sei”.

“A performance está no carro, só precisamos de tentar desbloqueá-la”, prosseguiu ele. “Toto está a usar muito a palavra ‘diva’, mas penso que isso é um eufemismo, porque é muito imprevisível. Quando começa a saltar nas curvas, é muito difícil de pilotar. Em corrida não foi tão mau; quando não se está no modo qualificação , não se vai tão depressa, mas certamente não foi grande coisa”.