F1, George Russell diz que: “penalizações a mais fazem pilotos retrair-se” | AutoSport

Em declarações ao Autosport inglês, George Russell revelou ser de opinião que demasiadas penalizações terão como resultado os pilotos passarem a ser muito mais cautelosos em pista, e isso irá refletir-se no espetáculo.

Nenhum adepto ‘normal’ queria que existisse um acidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, muito menos um que levasse um piloto ao hospital, mas ninguém pode negar que esta luta roda a roda, como se tem visto este ano, e que todos anteviam poder vir a acontecer um encontro imediato do terceiro grau mais cedo ou mais tarde, é entusiasmante e é exatamente isto que os adeptos, e até os pilotos e as equipas, querem.

Contudo, o que aconteceu redundou numa penalização para um piloto e George Russell acredita que se forem aplicadas demasiadas penalizações deste tipo a consequência é que os pilotos vão passar a retrair-se muito mais.

Como é lógico, Russell refere-se também à sua penalização devido ao toque que deu no Ferrari de Carlos Sainz e que lhe custou uma penalização e pontos na ‘carteira’. O inglês entende que “é sempre bom para os fãs e até para os pilotos terem corridas equilibradas e duras. Por isso, penso que quando há tantas penalizações isso muda a forma como os pilotos atuam, e isso não será divertido para ninguém”.